Эндрю Богут: «Система «Голден Стэйт» не подходит Джонатану Куминге»

Форвард выбыл из ротации «Голден Стэйт» под конец сезона. «Мне кажется, он просто не в той системе. Он не такого плана игрок, который постоянно двигается без мяча и участвует в перепасовке, как это любят в «Голден Стэйт».
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