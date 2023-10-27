ФСБ задержала поджигателей судебного помещения в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края ФСБ осуществила задержание двоих российских граждан, которые находятся под подозрением в умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также создания препятствий для осуществления правосудия.
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