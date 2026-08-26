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Рөстәм Миңнеханов Татарстанда СИБУР проектларының үсеш планнары белән танышты

Рөстәм Миңнеханов Татарстанда СИБУР проектларының үсеш планнары белән танышты

Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Татарстан нефть-газ химиясе форумы кысаларында оештырылган «Казан: нефть, газ, химия» күргәзмәсендә СИБУР компаниясе стендын карады.

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