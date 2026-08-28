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«Мне дважды отказывали, когда я делал предложение»: почему 40-летний Влад Кадони выбрал одиночество и ушёл в «отпуск» от отношений

«Мне дважды отказывали, когда я делал предложение»: почему 40-летний Влад Кадони выбрал одиночество и ушёл в «отпуск» от отношений

Влад Кадони — один из самых закрытых и загадочных персонажей отечественного телевидения. Прославившись как участник «Битвы экстрасенсов» и эпатажный ведущий «ДОМА-2», он всегда держал личную жизнь под строгим замком.

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