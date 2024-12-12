Слух: На The Game Awards будет анонсирована Half-Life 3 Несколько дней назад игровой жур...

Слух: На The Game Awards будет анонсирована Half-Life 3Несколько дней назад игровой журналист Джейсон Шрайер заявил о том, что на мероприятии The Game Awards состоится как минимум два анонса “от которых у игроков сорвет крышу”.
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