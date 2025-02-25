Эксперт оценил позиции ЕС в гонке за редкими минералами

Сейчас Брюссель выступает в роли догоняющего в рамках гонки за редкоземельными металлами, сказал «Известиям» председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.
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