Политолог Виноградов назвал проведение Игр кочевников серьезным успехом Казани

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани можно считать серьезным успехом города с политической, инфраструктурной и символической точек зрения.
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