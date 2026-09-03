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Герой Брэда Питта в «Большом куше» — вовсе не цыган: ошибку закрепил перевод

Герой Брэда Питта в «Большом куше» — вовсе не цыган: ошибку закрепил перевод

В «Большом куше» Гая Ричи герой Брэда Питта для русского зрителя давно стал своим среди чужих: почти невнятная речь, жизнь по неписаным законам, вечные переезды.

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