С днем ангела 12 февраля следует поздравить обладателей девяти имен Даниил АрхаровСогласно православному календарю, 12 февраля день ангела отмечают девять мужских и женских имен, среди которых преимущественно мужчины.
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