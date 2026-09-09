Названы лауреаты городской премии 2025 года в сфере культуры

В древнем городе подвели итоги конкурса среди деятелей культуры. Торжественная церемония, на которой были названы имена лауреатов городской премии 2025 года, состоялась на заседании специальной комиссии.
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