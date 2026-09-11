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Нойер стал самым возрастным немецким игроком в истории Лиги чемпионов

Нойер стал самым возрастным немецким игроком в истории Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» успешно стартовала в новом розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов, разгромив норвежский «Буде-Глимт» в домашнем матче со счетом 5:0.

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