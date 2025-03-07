В Кургане врач, общественник и две семьи получили госнаграды. Фото

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил государственные награды многодетным супругам, врачу Центра Илизарова Наталье Сазоновой и координатору общественной организации Народный фронт Елене Васильевой.
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