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В КНР указали на сохранение угрозы колониализма в мире

В КНР указали на сохранение угрозы колониализма в мире

Сегодняшний мир продолжает сталкиваться с проявлениями колониализма, заявил глава Отдела международных связей ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао в ходе выступления на учредительном съезде международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» в Москве.

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