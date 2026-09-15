Собянин сообщил о введении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

В колледжах Москвы появятся электронные студенческие билеты. Сергей Собянин сообщил, что цифровой документ будет равнозначен бумажному, при этом традиционный вариант сохранят.
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