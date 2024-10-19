В Японии мужчина попытался протаранить здание канцелярии премьера

Бутылки с зажигательной смесью бросил неизвестный мужчина в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем пытался на автомобиле протаранить здание канцелярии премьер-министра.
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