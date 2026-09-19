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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин о матчах сборной: «Надо посмотреть, в каком составе приедет Нигерия, Иран – самый интересный соперник. Удивляет, что из «Динамо» только я и Осипенко, но это выбор штаба»

Форвард « Динамо » и сборной России Константин Тюкавин считает Иран интересным соперником для национальной команды.

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