"Плохо кончит": Мигрантская крыша угрожает депутатам

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Екатеринбург снова оказался в центре миграционного скандала. Депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер заявил, что его коллега по ЗС участник СВО Тимофей Жуков "плохо кончит", если продолжит и дальше требовать остановить нелегальных мигрантов.