КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Екатеринбург снова оказался в центре миграционного скандала. Депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер заявил, что его коллега по ЗС участник СВО Тимофей Жуков "плохо кончит", если продолжит и дальше требовать остановить нелегальных мигрантов.
"Плохо кончит": Мигрантская крыша угрожает депутатам
Комментарии
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Дина Скребец
Не плохо, судя по всему, прилетает Вегнеру 💰 от мигрантских общин , раз он так яростно защищает их.
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16 час.
Степан Иванов
ПРедатели, скрытая контра.
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13 час.
N
Nata
Они уже и не скрывают своего отношения к русским людям(имеется в виду все коренные народы России).
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11 час.
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