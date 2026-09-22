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OpenAI обвинили в бездействии из-за стрельбы в канадской школе

OpenAI обвинили в бездействии из-за стрельбы в канадской школе

Власти канадской провинции Британская Колумбия подали иск против американской компании OpenAI в связи с массовой стрельбой в школе Тамблер-Ридж.

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