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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартино о травме Месси: «В восстановлении Лео есть прогресс, но точной даты его возвращения пока нет. Он продолжает работать отдельно»

37-летний форвард «Интер Майами» пропускает матчи в связи с травмой голеностопа, полученной во время финального матча Кубка Америки.

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