На Автозаводе подростки заперли жителей дома в подъезде

Компания несовершеннолетних сломала домофон в Нижнем Новгороде, заперев жителей в подъезде.В Автозаводском районе компания детей неизвестным устройством заблокировала домофон, так что жители подъезда №6 на Мельникова, 30 оказались заперты в подъезде.
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