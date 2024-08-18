Еврейский праздник любви Ту бе-Ав 19 августа 2024 года: открытки и поздравления в праздничный день

Ту бе-Ав – это особенный праздник в еврейской традиции, который посвящен любви и радости. В отличие от других праздников, имеющих строгие обычаи и ритуалы, Ту бе-Ав выделяется своей древней историей и уникальной атмосферой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии