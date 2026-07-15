За все время, пока идет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, главарь киевского режима серьезно трансформировался: из безобидного и назначенного Западом небритого лидера «незалежной» в милитари он превратился в наркозависимого параноика на Банковской улице, мечтающего о перемоге.
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