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Деградация Зеленского: как киевский главарь в милитари стал параноиком

За все время, пока идет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, главарь киевского режима серьезно трансформировался: из безобидного и назначенного Западом небритого лидера «незалежной» в милитари он превратился в наркозависимого параноика на Банковской улице, мечтающего о перемоге.

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