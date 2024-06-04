В Приморье большегрузы устроили жесткое ДТП и создали пробку

На трассе «Владивосток-Уссурийск» ДТП стало причиной серьезного затора. Водитель фуры совершил вынужденную остановку прямо на опасном участке, а а сзади идущий грузовик не выдержал дистанцию и со всей скорости влетел в большегруз, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал nakhodkavirtual.