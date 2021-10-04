Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» («ГМ») на состоявшихся 2 октября 2021 года местных выборах почти в полтора раза опередила главную оппозиционную силу - партию экс-президента Михаила (Михо) Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») Но и в Грузии, и за ее пределами всех интересует другой вопрос: что, собственно с Михо? Он пошел ва-банк и непонятным образом оказался в Грузии 1 октября и в тот же день был арестован и помещен, как осторожно завило грузинское правительство, в «одно из пенитенциарных учреждений».