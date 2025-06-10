Вьетнамский спецназ против американцев. Бой за объект Lima site-85 в Лаосе

Боец частей Дак Конг на учебных занятиях, наши дни. Во время войны с США у этих подразделений была почти такая же форма и сравнимая подготовка В марте 1968 года на северо-востоке Лаоса произошёл бой, вошедший в историю как, с одной стороны, один из ярчайших примеров боевых возможностей Сил специальных операций Вьетнамской народной армии — подразделений «Дак Конг», а с другой — стал самым кровавым для наземного персонала ВМС США за всю американскую войну в Индокитае.
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