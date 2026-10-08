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Царьград

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Тони Кроос планирует начать тренерскую карьеру в сезоне 2027/28

Тони Кроос планирует начать тренерскую карьеру в сезоне 2027/28

Тони Кроос, экс-игрок "Реала" и сборной Германии, планирует стать тренером, подав заявку в RFEF для прохождения курсов в сезоне 2027/28.

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