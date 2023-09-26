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Агостино перешел в «Дюссельдорф». Ранее от экс-форварда «Торпедо» отказался шведский «Шеллефтео»

C 31-летним американцем заключен контракт до конца сезона. Немецкий клуб подписал игрока в качестве замены форварду Стивену Маколею, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок колена.

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