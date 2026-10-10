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Украинский фронт, главное за сутки: Купянск-Узловой под нашим контролем, Доброполье на очереди

Украинский фронт, главное за сутки: Купянск-Узловой под нашим контролем, Доброполье на очереди

  1689-й день спецоперации. В Запорожье ожесточенные встречные бои — в Орехове и Омельнике Бойцы группировки войск «Север» освободили поселок Кияница в Сумской области.

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