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Почти 100 медведей отстрелили за четыре дня в Красноярском крае

Почти 100 медведей отстрелили за четыре дня в Красноярском крае

www.globallookpress.com/Thomas Sbampato/imagebroker.com Количество ликвидированных медведей в Красноярском крае выросло до 982 особей на фоне серии смертельных нападений хищников на людей.

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