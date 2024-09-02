Русская армия спасла Францию от немцев Русская армия. Львов. Сентябрь 1914 г.Франция требовала наступления русских армий от Варшавы на Берлин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская армия спасла Францию от немцев Русская армия. Львов. Сентябрь 1914 г.Франция требовала наступления русских армий от Варшавы на Берлин.
Свежие комментарии