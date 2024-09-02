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Русская армия спасла Францию от немцев

Русская армия спасла Францию от немцев Русская армия. Львов. Сентябрь 1914 г.Франция требовала наступления русских армий от Варшавы на Берлин.

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