Как «Иранский поток» может повлиять на стабильность Средней Азии

Одной из основных целей, которую преследовали в Вашингтоне, организовав в 2014 году госпереворот на Украине, было разорвать энергетическое сотрудничество между Россией и Европой, нанеся двойной удар одновременно по экономике обоих своих конкурентов, вынудив их воевать друг с другом в формате прокси на территории несчастной Незалежной.