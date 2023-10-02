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Трамп пообещал вывести войска США из нескольких стран в случае переизбрания

Трамп пообещал вывести войска США из нескольких стран в случае переизбрания

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Айове, дал обещание вывести Вооруженные силы страны с территории нескольких государств в случае переизбрания в 2024 году.

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