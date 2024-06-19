Небывалые потери колумбийских наемников в зоне СВО: латиноамериканцы на линии фронта Ольга ВайленкоВ зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины отмечены значительные потери среди наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии.
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