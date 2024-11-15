Франция желает закупить у Индии бюджетную ВСЗО «Пинака»

Согласно информации индийского агентства Asian News International (ANI) 9 ноября 2024 года, французская армия оценивает индийскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Pinaka для возможной замены американских РСЗО М270 MLRS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии