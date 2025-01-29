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Водонаева раскрыла все секреты Натана: “Девочки пусть не лукавят, всё у них там было”

Водонаева раскрыла все секреты Натана: “Девочки пусть не лукавят, всё у них там было”

В российском шоу-бизнесе разразился новый скандал, в центре которого оказался популярный рэпер Натан, прославившийся не только своими музыкальными достижениями, но и любовными перипетиями на проекте «Звезды в джунглях».

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