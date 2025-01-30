От Холокоста до исламской революции: пять анимационных фильмов на сложные темы

30 января в прокат выходит «Самый ценный груз» — анимационный драматический фильм о Холокосте. Кинокритик Ксения Балюк вспоминает другие «взрослые» мультфильмы — от «Магазинчика самоубийств» до «Персиполиса».
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