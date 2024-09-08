Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы, полученные за голосование на выборах депутатов.
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