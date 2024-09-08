РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы, полученные за голосование на выборах депутатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх