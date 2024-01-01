Всех желающих переселиться в РФ будут проверять на знание языка

С 1 января желающие переселиться в РФ должны будут подтвердить знание русскогоИлья Питалев/РИА Новости С начала 2024 года соотечественники из иностранных государств, желающие переехать в Россию, должны будут подтвердить знание русского языка.
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