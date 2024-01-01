Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Не понятно, как могут выигрывать билеты когда они все в продаже на одной и той же бумаге !Бумага простая ! К примеру ...Реальный техничес...
  • tsan tsan
    Кто бы сомневался в таком первенстве Белоруссии.  Скоро начнёт просить списать.Лидером по объему...
  • Артем Шелепинский
    Обман на государственном уровне, как и всë у нас!!!Реальный техничес...

Всех желающих переселиться в РФ будут проверять на знание языка

Всех желающих переселиться в РФ будут проверять на знание языка

С 1 января желающие переселиться в РФ должны будут подтвердить знание русскогоИлья Питалев/РИА Новости С начала 2024 года соотечественники из иностранных государств, желающие переехать в Россию, должны будут подтвердить знание русского языка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карла карлова
России не нужны мигранты,тем более из Азии.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх