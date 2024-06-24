Орбан: если бы канцлером ФРГ оставалась Меркель, конфликта на Украине не было бы

Если бы канцлером Германии осталась Ангела Меркель, то вооруженного конфликта на Украине не было бы. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).