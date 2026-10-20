💦 После сильных дождей в Ялтинском крокодиляриуме заливает ступени и стены Руководитель зооуголка Вадим Коршунков объяснил, что ливневую канализацию не очищают, поэтому во время осадков она забивается.
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