Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту смерти малолетней в Республике Марий Эл

Следственными органами СК России по Республике Марий Эл по факту смерти 3-месячного ребенка в одном из медицинских учреждений Йошкар-Олы организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.
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