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Жан Новосельцев: Сотрудники ТЦК больше не могут задерживать мужчин на улице. Что дальше?

Жан Новосельцев: Сотрудники ТЦК больше не могут задерживать мужчин на улице. Что дальше?

Вчера вечером, как гром среди ясного неба, прогремело запоздалое послание омбудсмена о том, что сотрудники ТЦК не могут задерживать мужчин на улице: «Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы.

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