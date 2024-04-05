Жан Новосельцев: Сотрудники ТЦК больше не могут задерживать мужчин на улице. Что дальше?

Вчера вечером, как гром среди ясного неба, прогремело запоздалое послание омбудсмена о том, что сотрудники ТЦК не могут задерживать мужчин на улице: «Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы.
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