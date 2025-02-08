Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Андрей
    а лучше сразу расстреливать😀Экс-глава МИД Укр...
  • Александра Дан
    Да все они воры ,а рука руку моет ,что еще сказать !!!!!Откуда у них таки...
  • Модест
    Увы, добавить нечего.Откуда у них таки...

Депутат из Дербента Равшан Омаров поработил несколько десятков трудолюбивых китайцев

Депутат из Дербента Равшан Омаров поработил несколько десятков трудолюбивых китайцев

Предприимчивого депутата задержали сегодня утром по подозрению в организации нелегальной миграции. Равшан нелегально завозил китайцев на свои теплицы в село Рукель, а выращенные ими продукты продавал в Москве.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Почему то меня уже ничего не удивляет в этой жизни…
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20 час.
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