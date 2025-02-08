Депутат из Дербента Равшан Омаров поработил несколько десятков трудолюбивых китайцев

Предприимчивого депутата задержали сегодня утром по подозрению в организации нелегальной миграции. Равшан нелегально завозил китайцев на свои теплицы в село Рукель, а выращенные ими продукты продавал в Москве.
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