Какие отрасли Крыма станут самыми затратными для регионального бюджета?

Какие отрасли Крыма станут самыми затратными для регионального бюджетаВ первую очередь, значительную часть доходов потратят на социальный блок: поддержка крымчан, соцвыплаты, образование, здравоохранение и дорожное строительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии