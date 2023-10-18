Минобороны России отчиталось об уничтожении 28 украинских дронов над Белгородом, Курском и акваторией Черного моря

В ведомстве уточнили, что применялись беспилотники самолетного типаРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить и уничтожить 28 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.