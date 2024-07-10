Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
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