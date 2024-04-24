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Аналитики рассказали, во сколько обойдется «шашлычный набор» на майские праздники 2024

Аналитики рассказали, во сколько обойдется «шашлычный набор» на майские праздники 2024

Аналитики рассказали, во сколько обойдется «шашлычный набор» на майские праздники 2024 Ирэн ОрлонскаяВ апреле 2024 года стоимость сета для приготовления шашлыка (содержащего мясо, гриль, шампуры, угли и поджиг) увеличилась на 11%, об этом сообщили в организации «Платформа ОФД».

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