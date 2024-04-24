Аналитики рассказали, во сколько обойдется «шашлычный набор» на майские праздники 2024 Ирэн ОрлонскаяВ апреле 2024 года стоимость сета для приготовления шашлыка (содержащего мясо, гриль, шампуры, угли и поджиг) увеличилась на 11%, об этом сообщили в организации «Платформа ОФД».