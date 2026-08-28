Мэр столицы сообщил об увеличении доли новых поездов метро и МЦК

В первом полугодии 2026 года новые поезда стали составлять 82 процента парка метро и Московского центрального кольца, сообщил Сергей Собянин.
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