Командир ВС РФ "Баркас": звонок Путина стал неожиданностью

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным "Баркас", которая участвовала в освобождении Курской области, заявил, что звонок президента РФ Владимира Путина стал для него неожиданностью.
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