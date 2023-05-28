Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину

Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки вооружением войск киевского режима Западом. В частности, ВПК страны задействован в восстановлении военной техники советского происхождения для нужд ВСУ и производстве новых образцов (например, зенитных пулемётных систем MR-2 Viktor – 14,5-мм спаренной установки ЗПУ-2 на пикапе Toyota).